«الداخلية»: ضبط 52 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 52251 مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات المرورية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 14878 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و345 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و37 مخالفة موقف عشوائي، و37 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير 2485 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحرير 2485 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 557 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع عدد 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.