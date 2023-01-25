«الداخلية»: ضبط مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية موسعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة حال استقلاله سيارة، ملك والده، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 160 أسطوانة لمخدر الهيروين تزن 40 كليو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط شخص بحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

4 ملايين جنيه قيمة المخدرات المضبوطة

وتمكنت الحملات من ضبط شخص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن كيلو جرام ومـبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.