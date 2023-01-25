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«الداخلية»: ضبط 382 طن أعلاف ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالشرقية والمنوفية

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الأربعاء 25 يناير 2023
حملة أمنية- صورة أرشيفية

حملة أمنية- صورة أرشيفية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي المنوفية والشرقية، أسفرت جهودها في مجالي حماية البيئة «الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية والمواد الغذائية».

ضبط مواد خام مجهولة المصدر

وضبط الحملة التفتيشية المكبرة، عدد 9 قضايا متنوعة عبارة عن 8 مصانع من بينهم  5 مصانع دون ترخيص وشركة، بمضبوطات بلغت 382,5 طن مواد خام أعلاف، مخصبات زراعية، مصنعات لحوم، بلاستيك) مصنعة من مواد مجهولة المصدر ودون بيانات، والبلاستيك دون موافقة بيئية، 256,7 طن منتج نهائى «أعلاف، مخصبات زراعية، مصنعات لحوم»، و420 قطعة مكانس يدوية مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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