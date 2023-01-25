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«الداخلية» تنظم احتفالا للأطفال الأيتام وذوي الهمم بمناسبة عيد الشرطة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
02:36 م | الأربعاء 25 يناير 2023
عيد الشرطة 71

عيد الشرطة 71

نظمت مديريات الأمن، حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بمختلف المحافظات، بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

وتضمّنت الحفلات عروضا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، فضلا عن توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات .

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية والتواصل مع فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.

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