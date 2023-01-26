تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. البرازيلي بـ13 ألفا و550 جنيها

تراجعت بعض أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات وفقا لحركة تداولها عبر عمليات البيع والشراء، التي أجريت اليوم الخميس، داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة بمحافظات مصر، حيث تراجع سعر طن الذرة الصفراء برازيلي لليوم الثاني على االتوالي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

أكد حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن» أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا طفيفا في بعض الأصناف فجاءت أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس كالتالي:

- سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألف و550 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

- استقر سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفا و550 جنيها.

- تراجع سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و550 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن مباع.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني عند 13 ألفا و650 جنيها.

- سعر إردب الذرة الرفيعة 1820جنيها.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

وأوضح عبد الغفار أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا جيد بما يعود بالنفع على مربي الدواجن في محافظات مصر بالنفع، لافتا إلى أن أسعار الذرة الصفراء متوفرة داخل أسواق المحافظات بكميات كبيرة بما يسد حاجة الاستهلاك المحلي منها.