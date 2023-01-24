هبوط كبير في أسعار الذرة الصفراء بالمحافظات اليوم

هبطت أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات بمختلف أصنافها، وفقا لحركة التداول للبيع والشراء، التي أجريت اليوم الثلاثاء، داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر، حيث هبط سعر أردب الذرة الرفيعة بواقع 50 جنيها للأردب الواحد.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت حركة بيع علي نطاق واسع، بينما سجلت أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء التالي:

- سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألف و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 250 جنيها لكل طن.

- سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألف و550جنيها، وسط تراجع بواقع 200 جنيه للطن.

- سعر طن الذرة الروماني 13 ألف و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها للطن.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألف 650 جنيها، وسط تراجع بواقع 100 جنيه للطن.

- سعر إردب الذرة الرفيعة 1800جنيه، وسط تراجع بواقع 50 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

وأشار حاتم إلى أنّ أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تتراجع بشكل جيد بما يصب لصالح مربي الثروة الداجنة، وكذلك لمربي الثروة الحيوانية، موضحا أن الإفراج الجمركي للحكومة أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك التراجع والهبوط في أسعار الذرة الصفراء اليوم.