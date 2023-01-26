مصرع شخص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالمحلة

لقي شخص في العقد السادس من العمر، مصرعه إثر تصادم دراجة نارية موتوسيكل بمركبة توك توك بمنطقة كوبري الرباط التابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم موتوسيكل وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد باصابة شخص بإصابات بالغة ومتفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل ومركبة توك توك، بمنطقة كوبري الرباط.

أنتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «سعد.س.ال» في العقد السادس من العمر، بعد تصادم موتوسيكل كان يستقله، مع مركبة توك توك، بمنطقة كوبري الرباط وتم نقل الجثة إلى مستشفي المحلة العام.

رفع آثار الحادث

وجري رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.