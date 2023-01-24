إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز الغنايم في أسيوط، وتم تحويل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز الغنايم في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

أسماء المصابين

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة الغنايم وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي مدخل مركز الغنايم في محافظة أسيوط، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم جرجس كرم الله، 23 عاما، مقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، باسم عادل حنا، 25 عاما، شحاتة محمود شحاته 60 عاما، محمود أحمد محمود، 57 عاما.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.