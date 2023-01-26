جمعية محبي فريد الأطرش تحيى ذكرى وفاة ماجدة بحفل غنائي

تحيى جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، الذكري الثالثة لرحيل الفنانة الكبيرة ماجدة، في الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 4 فبراير المقبل، بمقر المكتبة في الزمالك.

احتفالية غادة نافع

وتشهد الاحتفال الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع، وتتحدث عن أهم المحطات الفنية فى حياة الفنانة ماجدة، وما يعيش في ذاكرتها من مواقف وأحداث مع والدتها.

ويحضر الاحتفالية الفنان سيف عبد الرحمن، المخرج مصطفي الدمرداش، الفنانة آمال رمزي، المخرجة دينا وصفي، وكوكبة كبيرة من النقاد والمثقفين وأعضاء جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش ورجال الصحافة والإعلام.

عادل السيد يتحدث عن مواقف بينه وبين ماجدة

ويتحدث الفنان عادل السيد، عن أهم المواقف الفنية التي جمعت بين الفنانة ماجدة والموسيقار فريد الأطرش، كما يتضمن برنامج الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية يقدمها المطربون «أسرار الجمال، أسامة حسن، محمد وحيد، وليد رشدى، سهر السيد»، بمصاحبة عازف الأورج الفنان محمود فرج، ويلقى الشاعر محمد عبد المنعيم أحدث قصائده.

محطات في حياة الفنانة ماجدة

يذكر أن الفنانة ماجدة قدمت أكثر من 70 فيلما خلال مشورها الفني، منهم، «المراهقات، أين عمرى، جميلة الجزائرية، العمر لحظة، النداهة، أنف وثلاث عيون، ونسيت أنى أمرأة، حواء على الطريق، هجرة الرسول»، وشاركت مع فريد الأطرش فى فيلمي «لحن الخلود» و«من أجل حبي».