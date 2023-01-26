«الداخلية»: ضبط 161 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80891 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 161 قطعة سلاحا ناريا بحوزة 145 متهما

وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبطت الحملات 161 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80891 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 391 قضية مواد مخدرة.

وفي سياق آخر، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

التحفظ على 162 طن أعلاف حيوانية

وحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت جهود الحملة في مجال حماية البيئة والثروة الزراعية عن ضبط 8 مخازن ومصنع دون ترخيص بمضبوطات بلغت 162,5 طن منتج نهائي أعلاف حيوانية وداجنة و171 طن مواد خام مجهولة المصدر لأعلاف حيوانية وداجنة جميعها دون بيانات ومجهولة المصدر.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 391 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.