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«الداخلية»: القبض على 25 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
11:05 ص | الخميس 26 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

تنفيذ 7534 حكم قضائى

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية، كذلك تم تنفيذ (7534) حكم قضائى متنوع، وتم ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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