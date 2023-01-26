السيسي يشكر رئيسة الهند على حفاوة الاستقبال: تجمعنا قواسم مشتركة وروابط وثيقة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والعرفان لرئيسة الهند، دروبادي مورمو، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف الرئيس السيسي، في القصر الجمهوري الهندي.

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ الهند بلد صديق يحظى بمكانة خاصة لديه، ولدى الشعب المصري بأسره، مضيفا أنّ مصر والهند من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز وأثر لا يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط وثيقة، يجعل البلدين جسرا للتلاقي والحوار.