النيابة تقرر تشريح جثة شخص في عين شمس للاشتباه في وفاته جنائيا

قررت النيابة العامة نقل جثة شخص من عين شمس إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للاشتباه في وفاته جنائيا، كما قررت النيابة العامة سحب عينات من جثة المتوفي وإرسالها الي المعمل الكيماوي لتحليلها لمعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها لبيان علاقات المتوفي وآخر تحركاته قبل الوفاة فضلا عن سؤالها إذا ما كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

إخطار من المستشفى بوصول شخص جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول أربعيني جثة هامده ويشتبه في وفاته جنائيا.

وبالانتقال تبين العثور علي جثة شخص يدعي «بخيت.ع.ص»، 43 سنة، وبالفحص تبين وجود تغير في لون الوجه وهو ما يرجح الشبهة الجنائية في الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تخت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.