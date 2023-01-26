السيطرة على حريق في ورشة لدهان السيارات بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في ورشة لدهانات السيارات بقرية بروي في مركز تلا، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

السيطرة على حريق في ورش دهانات بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة بمركز تلا، تبين تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واشتعال النيران في عدد 3 سيارات متواجدين في الورشة، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، وسؤال صاحب الورشة والعاملين بها.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بنشوب حريق في ورشة لدهانات السيارات بقرية بروي بدائرة المركز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز تلا

علي صعيد آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين توكتوك ودراجة نارية على طريق «كفر الشيخ سليم تلا» بدائرة المركز، حيث تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.