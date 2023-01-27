حكاية وفاة «عم فرج» في الشارع قبل صرف العلاج الشهري بمدينة بدر

منذ 20 عاما وتقريبا قبل بلوغه سن المعاش، اعتاد عم «فرج.ب.م» 72 عاما، المقيم في منطقة بدر بالقاهرة، أنّ يذهب كل شهر لصرف العلاج الشهري الخاص به بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها قبل بلوغه سن المعاش، وقبل 4 أيام خرج عم «فرج» من منزله متجها إلى إحدى الصيدليات في المنطقة، والتي يقوم بصرف العلاج الشهري منها، لكنه لم يعد لمنزل مرة أخرى.

البحث عن عم فرج

ومن هنا بدأت رحلة البحث عنه وخاصة أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وإصابته بغيبوبه السكر على فترات متباعدة، وذهبت أسرته إلى الصيدليات والمستشفيات في المنطقة في محاولة للعثور عليه لكن دون جدوى.

محضر تغيب

بعد مرور 48 ساعة من التغيب، حرّرت أسرة «عم فرج» محضر غياب، وبعد مرور يومين آخرين اتصل بهم قسم الشرطة، وحضروا إلى القسم وكانت المفاجأة إذ أخرج أحد الضباط بطاقة الرقم القومي وبعض المتعلقات الشخصية الخاص بـ«عم فرج»، وأخبرهم أنّ تلك المتعلقات كانت في ملابس جثة عثر عليها في أحد الشوارع بدائرة القسم، وأنّ الجثة نقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وطلب منهم الذهاب إلى المشرحة للتعرف على الجثة إذا كانت خاصة بوالدهم من عدمه.

مشرحة زينهم

وانتقلت أسرة «عم فرج» إلى مشرحة زينهم وكانوا يطلبون من الله أن تكون الجثة لشخص آخر غير والدهم، وأن المتعلقات فقدت منه وأخذها الشخض الذي عثر على جثته في الشارع، لكن كانت المفاجأة فالجثة لوالدهم، وتحرر محضر التعارف، واستلام الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة بمنطقة بدر.