تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

ينتظر أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمس، وقال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه فور انتهاء أعمال الامتحانات، بدأت أعمال تصحيح الأوراق وستنتهي أعمال التصحيح السبت المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للفصل الدراسي الأول: «بعد انتهاء أعمال التصحيح، تتم المراجعة الشاملة والتدقيق وتجميع النتيجة من كافة الإدارات في الإدارة المركزية ومراجعتها مرة أخرى».

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأشار عبد العظيم إلى أن مراجعة النتيجة ستستغرق أسبوعا بعد انتهاء أعمال التصحيح بعدها سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ومن المحتمل إعلان النتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل وتحديدا يوم السبت أو الأحد الموافقين 4 و5 فبراير المقبل.

وكان الطلاب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023، بدءا من يوم السبت 14 يناير 2023 وحتى يوم 21 يناير الجاري.