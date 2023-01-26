«المالية»: مزاد علني لبيع فيلا في «مراسي» بسيدي عبدالرحمن

أعلنت بوابة التعاقدات الحكومية عن مزاد لبيع فيلا مزاد علني لبيع فيلا كائنة بمنطقة فيرونا بقرية مراسي السياحية في سيدي عبد الرحمن بمطروح والمملوكة لوزارة المالية.

ومن المقرر عقد المزاد يوم 14 فبراير المقبل وفق بيان رسمي على بوابة التعاقدات الحكومية أكدت فيه وزارة المالية عقد مزاد علني لبيع كامل أرض ومباني بإجمالي مسـاحــــة 672 م2 تقــريبــاً مقام عليها فيلا بمساحة 283.61 م2 والكائنة بنموذج «V12-SB»، بمنطقة فيرونا، مشروع شركة إعمار للتنمية، قرية مراسي السياحية بمحافظة مطروح.

شروط دخول مزاد فيلا مراسي

وأعلنت الوزارة عن شروط دخول المزاد في كراسة الشروط الخاصة بالجلسة ويتم سداد مبلغ التأمين الابتدائي كشرط من شروط دخول المزاد والبالغ قدره 250000 كما يلتزم الراسي عليه مزاد البيع باستكمال 10% من ثمن البيع بجلسة المزاد نقداً مقابل إيصال أو عن طريق الدفع الإلكتروني، فإذا لم يستكمل مبلغ الـ 10% يصبح التأمين المؤقت من حق وزارة المالية ويلتزم المشترى بسداد باقي الثمن الـ 90% الباقية خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.

مزاد علني لبيع فيلا في مراسي

وقالت وزارة المالية إن جلسة المزاد العلني سوف تقام بدار الحرب الإلكترونية بجوار سيتي ستارز بالقاهرة في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الثلاثاء 14 فبراير كما تطلب كراسة الشروط والمواصفات من شركة اتحاد الخبراء المثمنين «الحبشي»، الكائن مقرها في 22 شارع بسيوني، قصر النيل - القاهرة.