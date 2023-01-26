اختفاء طالب في ظروف غامضة ببنها.. خرج لاستقبال صديق والده ولم يعد

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء طالب في ظروف غامضة بقرية كفر فرسيس بمركز بنها، عندما خرج يوم الاثنين الماضي لاستقبال صديق لوالده على الطريق الإقليمي لاصطحابه للمنزل مستقلا دراجة نارية.

وحُرر المحضر رقم 472 مركز شرطة بنها، وكلفت أجهزة التحقيق أجهزة الأمن بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة والبحث عن الطالب، وتحديد مصيره، وجمع التحريات اللازمة، ومراجعة كاميرات المراقبة في خط سير المجني عليه منذ خروجه من المنزل، حتى منطقة الطريق الإقليمي.

اختفاء طالب ببنها في ظروف غامضة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مامور مركز بنها باختفاء طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب الإعدادية المشتركة بقرية كفر فرسيس، بمركز بنها، ويدعى حازم محمد لطفي، 14 سنة، حيث خرج من المنزل صباح الاثنين الماضي لاستقبال صديق والده على الطريق الإقليمي لزيارتهم مستقلا دراجة نارية حمراء اللون، ولم يعد من وقتها حتى الآن.

وتشكل فريق بحث جنائي بقيادة العميد محمد سعيد مفتش مباحث فرقة بنها، وجرى التحفظ علي كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالمنزل، وخط سير الطالب المختفي منذ خروجه من المنزل، والتي أظهرت خروجه راكبا الموتوسيكل أحمر اللون، وتوجهه نحو منطقة الطريق الإقليمي بجوار مقابر القرية على بعد 500 متر عن القرية، واختفى بعدها وجاري البحث عنه.

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الطالب

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصة لنشر منشورات خاصة بصور الطالب ومعلومات الاتصال بأسرته، والتي وجهت نداءً إلى أهل الخير للبحث عنه، موضحة أنه يرتدي تي شيرت رصاصي وكان يركب موتوسيكل أحمر، على أن يتم الاتصال على أرقام تليفونات 01024777664 – 01050243994 للإدلاء بأي معلومات تقود للوصول للطالب المختفي.