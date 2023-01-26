طلب إحاطة من وكيل «موازنة النواب» لوزير الصحة: ما يحدث بمستشفى طما مخالفة

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة في سوهاج، بطلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن التأخير المبالغ في مشروع إنشاء مستشفى طما بمحافظة سوهاج، والتي بدأ العمل بها منذ ما يزيد على 7 سنوات.

التغيرات مستمرة منذ 7 سنوات

وانتقد «سالم» التأخر المبالغ فيه لإنجاز المشروع في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضح النائب مصطفي سالم، أنّ ما يحدث في مشروع إنشاء مستشفى طما يمكن وصفه بالتقاعس الشديد في إنجاز المشروع، وأنّ ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروع أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والإنشاء، ما يتسبب في أحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركز طما فى الحصول علي الخدمة الطبية، ويخالف بشكل واضح ما ورد في المادة 18 من الدستور المصري، والتي تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

اهتمام الرئيس بقطاع الصحة يظهر في تطوير المستشفيات

ونوّه وكيل لجنة الخطة والموازنة، باهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بكل القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية، وإنشاء مستشفيات نموذجية، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن ذلك الأمر لم نره يُطبّق في مشروع إنشاء مستشفى طما في سوهاج.