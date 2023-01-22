وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع أضخم مجموعة شركات إيطالية بالعالم 

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن اليوم يعد يوما مشهودا للتعاون مع أهم الشركات العالمية في الرعاية الصحية، لافتا إلى أن التعاون مع الحكومة الإيطالية والحكومة المصرية يعد من أهم خطوات الاستثمار بالرعاية الصحية للمصريين.

دعم الاستثمار في القطاع الصحي

وأكد وزير الصحة، خلال فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجموعة شركات إيطالية، لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، أن إيطاليا رائدة الرعاية الصحية بالعالم، وخطوة التعاون الحالية ستأتي بنتائج جيدة في مصالح كثيرة لصحة المواطن.

وأوضح «عبدالغفار»، أن بداية الاتفاق كانت في شهر أكتوبر الماضي حيث عندما تم الاجتماع مع الجانب الإيطالي للتفاهم حول التعاون والاستثمار لتوفير الرعاية الصحية، واليوم تم توقيع المذكرة مع أضخم مجموعة شركات إيطالية بالعالم والشرق الأوسط.

وثمن الجانب الإيطالي التعاون بين مصر والاستثمار، قائلا: «من دواعي السرور التعاون بين الشركات الإيطالية للرعاية الصحية ووزارة الصحة المصرية، فمصر هي أفريقيا، ونثمن هذا التعاون بشكل كبير ونحن سعداء للتعاون من اجل صحة المصريين».