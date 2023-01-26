طريقة سهلة لحماية بياناتك من الاختراق الإلكتروني.. هتنبهك لو اتعرضت لقرصنة

من حين لآخر، يخرج مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحات صادمة، بشأن تعرض بيانات المستخدمين للاختراق، إذ شهد عام 2022، زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية، على الشركات الكبرى وتطبيقات الهواتف، ما يعني أن البيانات الشخصية، قد تكون في مرمى الخطر.

وتقود البيانات التي جرى اختراقها من قبل القراصنة، إلى معرفة الهوية الشخصية، وقد تُستخدم لاختراق حسابات أخرى لك تشترك في كلمة المرور نفسها، بهدف معرفة الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد والعناوين البريدية وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام التعريف الضريبية وسجلات المعاملات، وتفاصيل بطاقات الائتمان أو الخصم المُخزنة في المنصة.

ورغم صعوبة منع اختراق البيانات في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا، إلا أنه بعد حدوث أي هجوم إلكتروني، يمكن لأدوات المراقبة أن تنبهك إلى وجود بياناتك، ضمن البيانات المُسربة، مما يساعدك على الحد من الأضرار التي تحدث، بحسب البوابة العربية للتقنية.

كيفية استخدام أدوات المراقبة لمعرفة البيانات المخترقة

إليك بعض النصائح وطريقة استخدام أدوات المراقبة لمعرفة البيانات المخترقة، لتتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة:

1- لا تستخدم كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب، فإذا استخدمت كلمة مرور ضعيفة، أو استخدمت كلمة المرور نفسها للعديد من الحسابات، فستكون هذه الحسابات كلها عرضة لهجمات الاختراق.

2- فعّل ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA في حساباتك كلها، حيث توفر أمان عند تسجيل الدخول إلى حساباتك من أجهزة جديدة.

3- بمجرد اكتشاف اختراق لأي شركة تستخدم خدماتها أو تطبيقاتها، سارع بتغيير كلمة المرور، سواء أبلغتك الشركة بوجود بياناتك ضمن البيانات المخترقة أم لا.

كيفية استخدام أداة فحص كلمات المرور من جوجل؟

تقدم جوجل أداة Password Checkup المجانية، لفحص كلمات المرور التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى المواقع والتطبيقات المرتبطة بحساب جوجل الخاص بك، وتعلمك إذا ظهرت هذه البيانات في اختراق للبيانات.

ميزة فحص كلمات المرور في هواتف أندرويد

للوصول إلي ميزة فحص كلمات المرور في هواتف أندرويد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في هاتف أندرويد، ثم اختار Google، ثم خيار الملء التلقائي Autofill، ثم اضغط على خيارالملء التلقائي مع جوجل Autofill with Google.

- يليه الضغط على خيار كلمات المرور Passwords، ثم الضغط على زر فحص كلمات المرور Check Passwords.

- يظهر لك 3 خيارات لحالة كلمات المرور التي تستخدمها في المواقع والتطبيقات، وهي: عدد كلمات المرور المخترقة، وعدد كلمات المرور الفريدة، وعدد كلمات المرور الضعيفة.