مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في دمنهور

لقي عامل مصرعه جراء سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في عمارة تحت الإنشاء بمنطقة النادي بدمنهور في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة عامل جراء سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في دمنهور وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة «أحمد.ج.ن»، 34 سنة، مقيم مركز دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.