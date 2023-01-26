مصرع عامل وإصابة زوجته في حريق منزل بسبب ماس كهربائي بالبحيرة «صور»

لقي عامل مصرعه، وأصيبت زوجته بحروق من الدرجة الثالثة جراء نشوب حريق بمطبخ خلف منزل مكون من طابقين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام والزوجة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

حريق داخل منزل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد نشوب حريق داخل مطبخ منزل مكون من طابقين بقرية زاوية صقر بمركز وادي النطرون مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة زوجته بحروق وحرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا الحريق

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق وتبين وفاة سيدة تدعى «كوثر علي عبد الفهيم»، 52 سنة، فيما أصيب زوجها «منور بشير اللحوتي»، 60 سنة وتم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة والمصاب أيضا في طريقه إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة وجار المتابعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى من الثلاجة مما أدى أيضا إلى انفجار أنبوبة الغاز، وحرر محضر بالواقعة