أنهى طلاب القليوبية اليوم امتحانات نصف العام لتبدأ مرحلة ترقب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية المنتظر أن تظهر خلال إجازة نصف العام الدراسي حيث من المقرر بد أعمال التصحيح والرصد خلال الساعات المقبلة.

«الوطن» تستعرض موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية بعد انتهاء الامتحانات في 431 لجنة على مستوى القليوبية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية

ووفق بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فإن امتحانات اليوم لم ترد منها أي شكاوي وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الامتحان او مستوي صعوبته مشيرا إلى أن عمليات التصحيح تبدأ مطلع الأسبوع المقبل في أول أيام إجازة نصف العام وعليه فإن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية سيكون خلال إجازة نصف العام عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والرصد حيث سيتم اعتماد النتيجة من محافظ الإقليم وإعلانها قبيل بدء الدراسة في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية

فيما أعلنت المديرية في بيانها أنه من المقرر إتاحة النتيجة فور اعتمادها خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية والمتاح على صفحة المديرية الرسمية على الإنترنت من هنـــــــــــــــــــــــا https://natiga.qalubiaedu.org/ وعلى صفحة محافظة القليوبية الرسمية علي الفيس بوك من هنـــــــــــــا عل أن يتم إتاحتها بالمدارس فور الاعتماد وطبعها وتسليمها لكل مدرسة قبيل بدء العام الدراسي في الترم الثاني 2023.