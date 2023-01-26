حاز موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، على اهتمام أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، تزامناً مع انتهاء الامتحانات بمحافظة الجيزة اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت المديريات التعليمية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، سيتم إعلانها على مواقع المديريات التعليمية بجميع المحافظات بعد اعتمادها رسمياً من كل محافظ في محافظته.

وأضافت المديريات التعليمية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 مستمرة، مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة بأن تتم أعمال التصحيح بعناية ودقة تامة، وبكل أمانة وإعطاء كل ذي حق حقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. استمرار التصحيح

وأكدت المديريات التعليمية، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الخاص بكل مديرية تعليمية، ويتم تخصيص رابط خاص لها.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن مجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية 280 درجة مقسمة إلى جزأين «الفصل الدراسي الأول من 140 درجة، والفصل الدراسي الثاني 140 درجة».

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، على موقعها الرسمي لوزارة التعليم بوابة نتائج التعليم، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين بكل محافظة.

وينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الخميس 26 يناير 2023، من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لتبدأ رسمياً إجازة نصف العام يوم السبت 28 يناير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.