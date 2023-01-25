خريطة انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في 12 محافظة اليوم وموعد التصحيح
كتب:
شيماء دراز
04:46 م | الأربعاء 25 يناير 2023
ختام امتحانات الشهادة الأعدادية
اختتمت اليوم الأربعاء 25 يناير الجاري، عدة محافظات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، بينما تستمر الامتحانات بمحافظات أخرى حتى غدًا الخميس الموافق 26 يناير الجاري، وفقا لمديريات التربية والتعليم.
حيث يبدأ التصحيح بالمحافظات التي انتهت من امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتصحيح الفوري وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
امتحانات الشهادة الاعدادية بالوجه البحري
وتنشر «الوطن» خريطة انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات.
- المنوفية: بمحافظة المنوفية اختتم اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمادة الهندسة خلال ساعتين والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.
- كما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اليوم الأربعاء 25 يناير الجارى امتحانات الشهادة الإعدادية بإختبار مادة العلوم خلال ساعتين.
- الإسكندرية: اليوم ختام اختبارات الصف الثالث الاعدادى بالفصل الدراسي الأول بمادة الدراسات الإجتماعية والتربية الرياضية بساعتين لكلا منهما.
- بورسعيد: ختام امتحانات الإعدادية بمادة الدراسات الإجتماعية اليوم.
- الإسماعيلية: انتهى اليوم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمادة العلوم.
- كفر الشيخ: اختتم طلاب الشهادة الاعدادية اليوم اختبارات الصف الثالث الإعدادى بالدراسات الإجتماعية.
امتحانات الشهادة الإعدادية بالوجه القبلي
- قنا: وبمحافظة قنا أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم باختبار مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين، ومادة اللغة الأجنبية الأولى خلال ساعتين أيضا.
- سوهاج: أنهى اليوم طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج امتحانات الفصل الدراسى الأول بمادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين.
- أسيوط: اختتم اليوم طلاب الشهادة الاعدادية بأسيوط الامتحانات باختبار العلوم
- المنيا: اليوم كانت نهاية اختبارات الفصل الدراسى الأول بالشهادة الاعدادية بالمنيا بمادة العلوم.
- بنى سويف: أدى الطلاب اليوم امتحان الجبر والتربية الرياضية بختام امتحانات الشهادة الإعدادية.
- أسوان: كان امتحان العلوم آخر اختبارات الشهادة الاعدادية اليوم بأسوان.