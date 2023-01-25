خريطة انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في 12 محافظة اليوم وموعد التصحيح

اختتمت اليوم الأربعاء 25 يناير الجاري، عدة محافظات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، بينما تستمر الامتحانات بمحافظات أخرى حتى غدًا الخميس الموافق 26 يناير الجاري، وفقا لمديريات التربية والتعليم.

حيث يبدأ التصحيح بالمحافظات التي انتهت من امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتصحيح الفوري وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالوجه البحري

وتنشر «الوطن» خريطة انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات.

المنوفية: بمحافظة المنوفية اختتم اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمادة الهندسة خلال ساعتين والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.

كما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اليوم الأربعاء 25 يناير الجارى امتحانات الشهادة الإعدادية بإختبار مادة العلوم خلال ساعتين.

الإسكندرية: اليوم ختام اختبارات الصف الثالث الاعدادى بالفصل الدراسي الأول بمادة الدراسات الإجتماعية والتربية الرياضية بساعتين لكلا منهما.

بورسعيد: ختام امتحانات الإعدادية بمادة الدراسات الإجتماعية اليوم.

الإسماعيلية: انتهى اليوم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمادة العلوم.

كفر الشيخ: اختتم طلاب الشهادة الاعدادية اليوم اختبارات الصف الثالث الإعدادى بالدراسات الإجتماعية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالوجه القبلي