طلاب الشهادة الإعدادية يختتمون امتحانات نصف العام في مدارس الجيزة اليوم

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية فقط.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

وبدأت امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين وينتهي في الحادية عشر ظهراً داخل لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بمديرية التعليم تتابع مع الإدارات التعليمية، وصول ورق الأسئلة وسير العملية الامتحانية بانضباط دون حدوث أي معوقات تعوق العملية التعليمية.

تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكدت في بيان صحفي تواجد مجالس الأمناء بالمدارس، بلجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أنه تم التنسيق بين كل إدارة تعليمية مع قسم الشرطة التابعة له لتأمين خروج الطلاب وحرصًا على أمنهم وسلامتهم بعد انتهاء الامتحان.