شاب يصمم «تورتة» بألوان نادي الزمالك في حفل خطبته بطنطا: انتماء وحب

شهدت إحدى قاعات الأفراح بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس الأربعاء، احتفال عروسين بخطبتهما بـ«تورتة» على شكل علم نادي الزمالك، نوعًا من الدعم بعد هزيمة فريقه المفضل، مرتين متتاليتين، في مباريات الدوري المصري الممتاز.

الزملكاوي الوحيد

وقال عمرو الصاوي «العريس» في تصريحات «الوطن» إن يوم قراءة الفاتحة، «تصادف مع إقامة مبارة الأهلي والزمالك، وكنت منتظر فوز نادي الزمالك، لكي تكمل الفرحة وتبقى الفرحة فرحتين، خاصة أنني الزملكاوي الوحيد في العائلة، من بعد وفاة والدي، ولكن فرحتي لم تكتمل بعد خسارة الأبيض».

وأضاف «الصاوي» أن مباراة الزمالك وبلدية المحلة كانت قبل الخطبة بيوم، ولم أستطع الذهاب إلى الإستاد لمشاهدة المباراة ، بسبب التجهيزات للخطبة، وعند بداء المبارة، تركت كل شيء وجلست بمفردي أشاهد المباراة، وهنا خطيبتي قالت لي أنت بتفضل الكرة عني؟ وهي أيضًا زملكاوية».

الانتماء وحب الفريق

وأشار العريس إلى أنه نفذ فكرة تورتة الزمالك، كنوع من الانتماء وحب الفريق، وسيارة الزفاف أيضا كانت بيضاء اللون، وبها شريطين من اللون الأحمر.

رد فعل العروس

«خايفة الناس تاكل التورته وتمشي»، كانت هذه الكلمات هي ما قالت هنا «العروس»، لخطيبها، فور رؤيتها التورتة، وفق ما قاله العريس، مضيفا: «القاعة كانت كلها ضحك وأصحابي قالوا هنسيبك تفرح، الليلة مش وقت زعل».

واختتم: «الزمالك بطل الدوري مرتين في الموسمين الماضيين على التوالي، والكرة مكسب وخسارة وخسارة مبارة أو دوري لا تنتقص من النادي».