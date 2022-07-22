بعلم وتي شيرت.. سياح الغردقة يشاركون في احتفالات فوز الزمالك بكأس مصر

شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية احتفال عدد من النزلاء بفوز الزمالك على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، وفاز النادي الأبيض بلقب كأس مصر؛ وذلك بمشاركة السائحين الأجانب على شواطئ الغردقة.

ارتدى بعض نزلاء الفنادق والعاملين بالقطاع السياحي، تي شيرتات الزمالك حاملين الأعلام البيضاء ورقصوا على أنغام الموسيقي وأغاني الزمالك، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتبادلوا التهاني بفوز الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي.

احتفالات فوز الزمالك بشواطئ الغردقة

ومن جانبه أعرب حسني شوقي، أحد مسؤلي الفنادق السياحية بالغردقة، عن سعادته بفوز الزمالك على غريمه التقليدي النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف في نهائي مباراة كأس مصر أمس الخميس، لافتا في تصريحات لـ الوطن، إلى أنه من عشاق نادي الزمالك الملكي، وحرص على مشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحى، للاحتفال بفوز الزمالك بتورتة كبيرة وهم يحملون أعلام الزمالك، وتفاجأ بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، في الاحتفال وارتدى بعضهم قميص الزمالك وتبادلوا التهاني مع العاملين بالقطاع السياحى.

روح رياضية

وأشار شوقي، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية، حرصت على إعداد شاشات عملاقة علي حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك أمس، والتي حرص على متابعتها آلاف النزلاء من رواد الفنادق، وقدمت جماهير الأهلي التهاني لجماهير الزمالك عقب انتهاء بكل روح رياضية.