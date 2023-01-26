في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. تفاصيل الساعات الأولى بعد سقوطها من الشرفة

رحلت الفنانة سعاد حسني عن عالمنا بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية المهمة، وتركت حزنا كبيرا داخل قلوب كل محبيها خاصة أنها كانت «الدلوعة» التي يعشق الجميع ظهورها، كما أن وفاتها جاءت بشكل مفاجئ ومأساوي، ورغم مرور سنوات طويلة، لكن الجمهور لازال يعشق سعاد في كل عمل فني يعرض لها .

شقيقة سعاد حسني تتحدث عن وفاة السندريلا

وكشفت جنجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أن أختها توفيت في لندن، مؤكدة في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، «أختي اتقتلت جوه شقتها، واترمت من شرفة المنزل، والجثمان الخاص بها فضل في الشارع حوالي 4 ساعات كاملة، ولم تنزف أي نقطة دم إطلاقا».

شائعات انتحار السندريلا

وبشأن الشائعات التي خرجت بشأن انتحار السندريلا، قالت «هذا الأمر غير صحيح، لأني وقفت على غسل شقيقتي، ووجدت كسر في الجمجمة، وجروح كتير في ظهرها، ودراعها الشمال كان مفصول عن بعضه تمامًا».

وفاة سعاد حسني

ورحلت السندريلا سعاد حسني عن عالمنا اليوم 21 يونيو 2001،، بعد مسيرة فنية حافلة؛ ليخيم الحزن على الوسط الفني وكل محبي وعشاق النجمة الاستثنائية.