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أبطال فيلم «جروب الماميز» يتحدثون عن ذكريات المدرسة مع منى الشاذلي اليوم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:02 م | الخميس 26 يناير 2023
أبطال فيلم جروب الماميز مع منى الشاذلي

أبطال فيلم جروب الماميز مع منى الشاذلي

يحل اليوم فريق عمل فيلم «جروب الماميز»، ضيوف على برنامج «معكم مع منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة قناة «CBC»، التي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوفيت القاهرة.

فريق عمل فيلم جروب الماميز ضيف  منى الشاذلي

وطرحت الصفحة الرسمية لبرنامج«معكم مع منى الشاذلي»،  على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الرسمي لحلقة فريق عمل فيلم«جروب الماميز»، معلقين:«الجمعة.. أبطال فيلم جروب الماميز في ضيافة منى الشاذلي»، وظهر خلال البرومو أن الفنان محمد ثروت، والفنانة يسرا اللوزي، والمنتج محمد رشيدي، هما من سيكونوا ضيوف الحلقة.

بينما تبين من خلال البرومو، أن أبطال العمل، سيتحدثوا على كواليس التصوير، لاسيما عن تذكر كل الضيوف ذكرياتهم مع جروب الماميز، وذكرياتهم مع أيام المدرسة عندما كانوا طلاب، كما ستدور الحلقة في إطار لايت كوميدي.

موعد طرح فيلم «جروب الماميز»

فيلم «جروب الماميز» يطرح في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 فبراير، وذلك ليكون ضمن أفلام موسم اجازة نصف العام، مع فيلم «اتنين للإيجار»، وفيلم «المطاريد».

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