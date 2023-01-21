طرح فيلم جروب الماميز لـ روبي بالسينمات 1 فبراير المقبل

أعلن القائمون على فيلم جروب الماميز الذي تقوم ببطولته روبي ويسرا اللوزي، طرح الفيلم في دور العرض السينمائية المصرية في الأول من فبراير المقبل.

فيلم جروب الماميز تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول جروب على تطبيق whats app خاص بالمدرسة، وثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة؛ تعاني اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن في التقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

جروب الماميز بطولة محمد ثروت

فيلم جروب الماميز، بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن الفنانة روبي طرحت مؤخرا عددا كبيرا من أغنياتها الجديدة، وذلك في إطار حرصها على تقديم أعمال غنائية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغنية حتة تانية، الذي استكملتها بأغنية «نمت ننه».