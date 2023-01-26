وزيرة الثقافة الأردنية: فخورة بما شاهدته من إبداع في معرض القاهرة للكتاب

تحل المملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، التي انطلقت أمس، وحرصت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، على حضور الافتتاح الرسمي للمعرض، لتبدى إعجابها الشديد، واصفةً دورته هذا العام بالمميزة، ومعبرة عن سعادتها بحلول الأردن ضيف شرف الدورة.

وأشادت هيفاء النجار، في تصريحاتها لـ«القاهرة الإخبارية»، بالجهد المبذول في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، قائلة: «جناح الأردن مختلف من كافة النواحي، سواء بالنسبة للموضوعات المطروحة أو التصميم، ويُمثل رؤية لمشروعنا الثقافي والبعد الاقتصادي الثقافي، والأمن الاجتماعي والبعد الإبداعي بكل ما تعنيه كلمة إبداع من معنى».

النجار: «فخورون بعلاقاتنا الاستثنائية مع مصر»

وتابعت هيفاء النجار: «الأردن متجذر في عالمه العربي وثوابته الوطنية، وفخورون بالعلاقات الاستثنائية التي تربطنا مع مصر، ما يعكس التنسيق الدائم والمشترك، والتطلع لمزيد من التواصل والتشارك بكل ما يتصل بالإبداع والابتكار العربي، وأنا فخورة بما شاهدته من إبداع مصري استثنائي، فكل التقدير لمصر وللدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المصرية، وأيضًا للقائمين على المعرض، وعلاقتنا الثقافية مستمرة بين مصر والأردن، وصمود علاقتنا تعني صمودًا لشعوب المنطقة بالكامل».

محتويات الجناح الأردني بمعرض الكتاب

وأضافت: «نحمل على أكتافنا آلاف السنين من الحضارات وقصة صمود استثنائية، وحاليا الأردن المعاصر يحتفل بمئويته الأولى، ورؤيتنا تركز على أننا نريد «أردن مُنتج» وتواصلي ومبدع وعقلاني، وفي الوقت نفسه متجذر في إقليمه ومنطقته، صادق مع ثوابته، ضمن تجديد كل ما يتصل بالصناعات الإبداعية الثقافية، وقريبا سيرى الجميع رؤيتنا للسردية الوطنية وتجديدنا الدائم من خلال مفهوم الريادة والثقافة والإبداع والابتكار.

وأوضحت وزيرة الثقافة الأردنية: «نقدم في الجناح الأردني بمعرض الكتاب السردية الأردنية، وتصميم الجناح لا يتعلق بالثقافة فحسب وإنما يتسق مع هويتنا، فالثقافة ليست مشروع كتاب ولكن تصميمًا لمستقبل من منطلق رؤية متجذرة».