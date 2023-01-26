مشاركة عربية وأجنبية كبيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال مصطفى سعد، مراسل قناة DMC من معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض في منطقة التجمع الخامس، إنّ المعرض يتضمن الكثير من الفعاليات بواقع 500 فعالية ثقافية، ودينية، واجتماعية، واقتصادية.

وأضاف مراسل DMC، خلال تصريحات عبر برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «هناك مشاركة عربية وأجنبية كبيرة، بواقع 53 دولة و1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، ويتضمن المعرض الكثير من الندوات والمؤتمرات الخاصة بالثقافة والاجتماع والاقتصاد والدين، ويستمر المعرض من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءً بكل ندواته والمؤتمرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية».

أجنحة كثيرة ومتنوعة

وتابع بأنّ المعرض به الكثير من الأجنحة الخاصة بالأطفال والأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، كما تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيفةً على هذا المعرض.

أول أيام دخول المعرض للجمهور

وأشار إلى أنّ اليوم الخميس سيكون اليوم الأول لدخول الجمهور داخل المعرض لزيارة والتمتع بكل الثقافات والمدن، لافتًا إلى أنّ إدارة المعرض وفّرت الكثير من الحافلات في الميادين العامة من أجل تسهيل التنقل وزيارة المعرض، وقدمت الكثير من التسهيلات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة من خلال المسارات والطرق الآمنة داخل المعرض.