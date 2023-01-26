أمريكا تتصدر قائمة أكثر الدول المستوردة للملابس الجاهزة من مصر 2022

كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في صدارة الدول المستوردة للملابس الجاهزة من مصر، بإجمالي 1.317 مليار دولار خلال 2022، مقارنة بـ 1.181 مليار دولار إجمالي 2021، بارتفاع نسبته 11%.

صادرات قطاع الملابس الجاهزة

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 2.516 مليار دولار لأول مرة خلال 2022، بنمو نسبته 22% مقارنة مع 2.063 مليار دولار صادرات عام 2021.

مستهدفات قطاع الملابس الجاهزة

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المستهدفات تتضمن تحقيق نمو بنسبة 20 - 30%، لتصل الصادرات إلى 2.5 مليار دولار في 2023، مؤكدة أن المجلس مستمر في تعزيز القدرات التصديرية لمصانع الملابس الجاهزة.

وأشارت لويس، إلى ضرورة صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI.

دعم القطاعات الصناعية

وتهتم الدولة بقطاع الغزل والنسيج والملابس، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للمصنعين وإطلاق مبادرات دعم وتعميق التصنيع المحلي، من أجل إصدار الملابس الجاهزة وتصديرها للعالم.