إلغاء جميع الامتحانات وإعادة السنة لـ3 طالبات بسبب الغش بالموبايل بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن نتائج التحقيق مع 3 طالبات في الصف الأول الثانوي «منازل» بمدرسة محمد نجا سعد الثانوية بنات بإدارة مرسى مطروح التعليمية بعد ضبطهن يقمن بالغش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء امتحان مادة التاريخ.

قرار لجان التحقيق

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلغاء الامتحان في جميع المواد للطالبات في مدرسة نجا سعد، واعتباره عام رسوب، مع مجازاة اثنين من المعلمين بخصم يومين من راتب كل منهما واقعة الغش.

واقعة الغش بامتحانات مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ببيان أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق قامت الشؤون القانونية بإدارة مرسى مطروح التعليمية بإعمال شؤونها والتحقيق الفوري مع الطالبات بخصوص واقعة الغش مع اثنين من معلمي مدرسة نجا سعد وجاءت نتيجة التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بالآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية والتي تساعد على الغش أثناء الامتحان.