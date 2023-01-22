جروبات الغش تزعم تداول أسئلة الإنجليزي والجبر للشهادة الإعدادية.. و«التعليم» ترد

زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، نشر صور من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

أسئلة وإجابات الإنجليزي والجبر والإحصاء على «تليجرام»

وبعد دقائق من نشر الأسئلة تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان الشهادة الإعدادية، ونشر إجابات اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات المديرية تتبع جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش لامتحان اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء للتحقق منها، والتوصل إلي هوية الطلاب الغشاشين.

تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه في حالة التأكد من صحة الأوراق المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب، وتحرير محاضر غش، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين وفقاً لقانون مكافحة الغش.