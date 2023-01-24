جروبات الغش تزعم تداول امتحان الجبر والهندسة لـ«الإعدادية».. و«التعليم»: نتحقق من الأمر

زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، تداول أسئلة امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية، الذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية الآن، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحانات.

نشر إجابات الأسئلة المتداولة للجبر والاحصاء

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان الهندسة والجبر والإحصاء، ونشر إجابات الامتحان عبر صفحات الغش.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنّ غرف العمليات بالمديريات التعليمية، تتتبع جميع الأسئلة المتداولة لامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقق منها، وتحديد هوية الطلاب الغشاشين المسؤولين عن تصوير ونشر ورق الأسئلة عبر جروبات الغش.

تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه يتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين وفقا لقانون لمكافحة الغش، فضلا عن استبعاد المراقبين بلجان الامتحانات لمخالفة التعليمات ودخول الطلاب بالتليفون المحمول.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم، امتحان مادة الهندسة، حيث يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.