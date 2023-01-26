«الصرف الصحي بالإسكندرية»: ندرس رفع كفاءة المنظومة في منطقة غرب

اجتمع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي للشركة لاستعراض منظومة العمل، والتوسعات الرأسية والأفقية وااحتياجات التنموية.

ووفقا لبيان شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية تم عرض مختلف التحديات التي تواجه منظومة الصرف بمناطق غرب الإسكندرية، والجهود التي تتم لمواجهة التزايد المستمر للتصرفات الآدمية، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء.

خطط لرفع كفاءة الشركة

وأوضح اللواء رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الهدف من عقد الاجتماع الوقوف علي حالة المنظومة بمنطقة غرب وتقديم كافة الإمكانيات لوضع استراتيجيات متكاملة وخطط لرفع كفاءة العمل، ووضع حلول لإستيعاب كافة التصرفات من المشروعات التنموية، وتقليل الضغط على المحطات، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء.

نافع: جهود الدولة مستمرة في مجال البنية التحتية

وأشار «نافع» إلى أن جهود ودعم الدولة المستمر في مجال البنية التحتية وتطوير منظومة الصرف الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.