«صرف الإسكندرية» تبدأ إعداد قواعد البيانات لتنفيذ خطط التحول الرقمي

عقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعاً موسعاً مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال بالشركة.

وأوضح رئيس الصرف الصحي في الإسكندرية، أن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين الأعمال والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال.

خطة لإعداد قواعد البيانات

وأشار إلى بدء إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وميكنة نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة.

مناقشة التحول الرقمي في صرف الإسكندرية

وناقش الحضور البرامج المتاحة الحالية التي يتم العمل بها بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية وكيفية الإستفادة منها ودمجها مع المنظومة وسبل الربط مع القطاعات بمختلف مناطق الإسكندرية، والربط بين غرفة العمليات وقطاعات التخطيط والمشروعات والتأمين الفني.

وأكد نافع علي أهمية التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الربط مع الجهاز الإداري للدولة بخلاف تسهيل الإدارة والمراقبة لكافة الأعمال الداخلية وتعزيز قيم الشفافية.