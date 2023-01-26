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وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة مالية لفريق مستشفى قليوب التخصصي

كتب:

مريم الخطري
03:42 م | الخميس 26 يناير 2023
وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة مالية لفريق مستشفى قليوب التخصصي

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بصرف مكافأة مالية لجميع الفرق الطبية والإداريين والعمال بمستشفى قليوب التخصصي، الموجودين على رأس العمل اليوم، تشجيعًا لهم لانتظامهم بالعمل وإشادة المرضى بالخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان عنها، أنّ توجيه الوزير بصرف المكافأة، جاء على هامش الجولة التفقدية التي أجراها وزير الصحة اليوم في عدة مستشفيات بنطاق محافظة القليوبية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.