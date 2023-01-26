«الصحة»: لقاح فايزر المعدل سيخضع لاختبارات في هيئة الدواء فور استلامه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعداد مصر استلام شحنات من لقاح كورونا المعدل «فايزر»، تصل إلى 3 ملايين جرعة حتى شهر مارس، لافتا إلى أن أول شحنة من المقرر استلامها بعد أسبوعين.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللقاح المعدل لفايزر يعمل على مقاومة متحور أوميكرون، والذي يتسم بسرعة الانتشار عن غيره من المتحورات، واللقاحات العادية هي لقاحات تستخدم لمواجهة فيروس كورونا.

لقاح كورونا المعدل

وأضاف أنه يجب على المواطنين الحصول على اللقاح المعدل، لقدرته الكبيرة فى مواجهة متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الشحنات من المقرر خضوعها إلى التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية، من خلال مجموعة من الخبراء، لبدء تطعيم المواطنين باللقاح المعدل، لافتا الى أنّ لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما.

الآثار الجانبية للقاحات كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد تغير في الآثار الجانبية للقاحات كورونا بشكل عام، إذ أنها تشمل ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام فى العضلات والعظام، وإرهاق وتعب، لافتا إلى أن الآثار الجانبية للقاحات تزول من تلقاء نفسها، وهى رد فعل طبيعي للجهاز المناعى للجسم عند دخوله أى جسم غريب له ولا داعى للقلق بشأنها.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحصول على الجرعات التنشيطية من خلال موقع التسجيل على لقاح كورونا، ولكن فى حال الحصول على الجرعة الأولى لابد من التسجيل على موقع لقاح كورونا أولا، مطمئنا المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات على مستوى جميع المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا.