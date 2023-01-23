وزير الشباب يخصص مدربا للطفلة تاليا بطلة «قادرون باختلاف» في السباحة

استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لطلب الطفلة «تاليا محمد»، بطلة «قادرن باختلاف»، بتوفير مكان للتدريب على السباحة في المركز الأوليمبي بالمعادي رغم عدم وجود تدريب لحالتها، إلا أنه قام بتخصيص مدرب خاص لها، نظرا لقرب المركز من محل إقامتها.

أصغر بطلة تملك عضوية في اتحاد رياضات المكفوفين

ووجه وزير الشباب والرياضة بتحرير عضوية للطفلة تاليا بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين لتكون أصغر بطلة تملك عضوية في الاتحاد، وتواصل معها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للاطمئنان عليها وعلى بدء التدريبات الخاصة بها على الفور.

توفير مكان لها للتدريب داخل النادي الأهلي

وكانت الطفلة تاليا، طالبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوفير مكان لها للتدريب داخل النادي الأهلي، الا أن النادي لا يمتلك جهاز لمتحدي الإعاقة البصرية، وأكد النادي الأهلي دعمه الكامل للطفلة تاليا وجميع أبطال «قادرون باختلاف».

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للنادي الاهلي وجميع المؤسسات الرياضية على اهتمامهم بتنفيذ توصيات احتفالية قادرون باختلاف.