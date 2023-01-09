«محمود» بطل «قادرون باختلاف» بعد انضمامه للأهلي: «حلمي اتحقق»

حالة من السعادة والأمل، سيطرت على محمود أحمد البهواشي، بعد انضمامه للنادي الأهلي، وجاء ذلك بعد أن أعرب عن أمنيته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة، إذ كان من ضمن الأفراد المشاركين بها.

وقال «محمود»، إنه فور انتهاء حفل قادرون باختلاف، قام النادي الأهلي بنشر «منشور» على صفحته الشخصية، يعلن فيها قبوله بانضمامه إليه، «النادي الأهلي نزل بوست على طول بقبولي معاهم، وعلى طول روحت للنادي ومضيت طلب الانضمام» حسب تعبيره.

تحقيق الأحلام

«كنت واثق إن حلمي هيتحقق خلال احتفالية قادرون باختلاف، ومتوقع أنه هيتم قبولي بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي» حسب ما رواه «محمود» خلال حديثه مع «الوطن»، مشيرا إلى أنه صاحب بطولات عديدة سواء جمهورية أو محلية في رياضة العدو.

استقبال الخطيب لـ«محمود»

وعن شعوره بقبوله داخل جدران النادي الأهلي، أعرب محمود البهواشي أنه أسعد يوم في حياته، كما أنه شديد السعادة بتحقيق أمنيته الذي طالما حلم بها منذ أن بدء في ممارسة الرياضة، موضحا أن أعضاء النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب استقبلوه بفرحة كبيرة.

الرئيس يحقق أحلام ذوي الهمم

وكانت قد شهدت قاعة المنارة بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس، النسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف»، بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل، حيث أكدً في كلمته «أن مصر تنجح بفضل الله، وهتبقى قد الدنيا»، وأعرب أصحاب الهمم عن فرحتهم بقبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه صاحب الفضل في تحقيق أحلامهم.