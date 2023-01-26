جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستقبل زواره وسط إقبال كبير من جمهور

انطلقت صباح اليوم فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرةِ الدِّولي للكتاب في نسخته 54، حيث يشارك الأزهر بجناح خاص للعام السابع، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسط إقبال كبير من الزوار.

مجموعة متنوعة من الأركان

ويضم جناح الأزهر مجموعة متنوعة من الأركان، هي أركان الفتوى، ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، وركن الطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار، ومركز بيع الكتب ويوجد به إصدارات «مجمع البحوث الإسلامية- هيئة كبار العلماء- الجامع الأزهر- مرصد الأزهر- مركز الترجمة- مركز الوافدين- الشئون الفنية العلمية- مكتب إحياء التراث- الإدارة العامة للمطابع».

الأنشطة الفنية

وشهدت الأنشطة الفنية التي يقدمها طلاب ومواهب الأزهر من قطاع المعاهد الأزهرية ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في معرض الكتاب، الإقبال الأكبر، حيث يقدم الطلاب أناشيد وابتهالات دينية وأعمال فنية مسرحية تتناول عددًا من القصص الدينية والقيم والأخلاق ونشر حب العمل والولاء للوطن، كما شهد ركن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين توافد الزوار لتفقد الأعمال الفنية اليدوية والرسومات والصور الإبداعية، وغيرها من الأعمال والزخارف التي نسجها ورسمها الطلاب الوافدون بالأزهر.

ركن الخط العربي

وكعادته كل عام، اصطف العشرات من جمهور المعرض أمام ركن الخط العربي لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة ثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، فقد رسم الركن في العام الماضي الابتسامة على وجوه 10 آلاف زائر كتبوا أسمائهم وتعرفوا أكثر على فنون الخط العربي، مع تعليم المتميزين منهم وتدريبهم عمليًّا داخل الركن بجناح الأزهر، وشاركوا بعد ذلك في ملتقى الخط العربي الذي أقيم في فبراير من العام الماضي.

100 كتاب بأسعار لا تتجاوز 10 جنيهات

ويعرض جناح الأزهر لزواره أكثر من 100 كتاب بأسعار لا تتجاوز 10 جنيهات للكتاب الواحد، بتكلفة الطباعة، دون أي زيادة، وتتناول الكثير من الإصدارات الدينية والقضايا الفقهية المعاصرة والاقتصادية وتناقش الكثير من القضايا والموضوعات وبينها: «الإسلام كما يراه الأوروبيين» ويبين رؤية الغرب للإسلام، كما تتناول بعض هذه الكتب ترجمات عن القرآن الكريم مثل كتب ترجمة للقرآن الكريم، ودراسات عن القرآن الكريم، وشريعة القرآن من دلائل إعجازه.

وتتناول بعض هذه الكتب القضايا الاقتصادية مثل كتاب من قضايا المال والأعمال، ولم ينس الأزهر دوره التوعوي عن قضية القدس فهي في مقدمة أولوياته والتعريف به في طليعة اهتماماته ويقدم العديد من الكتب عن القدس منها: القدس بين اليهودية والإسلام، والمسلمون واسترداد بيت المقدس، وكتاب عودة القدس.

إصدارات الأزهر

وتناقش بعض إصدارات الأزهر قضية الإلحاد وتواجهها بأكثر من كتاب منها حوار مع صديقي الملحد، وكتاب حوار الإيمان والإلحاد، كما تناقش بعض هذه الإصدارات أهمية الآثار التاريخية في الإسلام، كما توضح بعض هذه الإصدارات مخاطر التفكك الأسري وآثاره الاجتماعية، كما تتناول بعض هذه الإصدارات القضايا المعاصرة، كل هذه الموضوعات والقضايا في كتب لا يتجاوز سعر الواحد منها عشر جنيهات.