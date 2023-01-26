مدير «معرض الكتاب»: الكتاب الورقي يحظى بمكانته ولم يتأثر بالتكنولوجيا

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقدم برامج ثقافية ومهنية، ومؤتمرات، فمن المقرر بدء فعاليات انعقاد مؤتمر يدور حول حماية الملكية الفكرية في ظل الجمهورية الجديدة في في العاشرة 10 صباحًا، مشيرًا إلى أنّ معرض الكتاب حدث ثقافي مصري يبرز قوة مصر الناعمة الثقافية للعالم بأكمله.

معرض الكتاب الأهم من نوعه في المنطقة كلها

وأضاف «بيومي»، خلال حواره عبر فضائية ««dmc، أنّ كل الناشرين يعتبرون معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم من نوعه في المنطقة كلها، ذاكرًا أن كل عام بيتم طرح سؤال «هل ما زال الكتاب الورقي يحظى بالأهمية السابقة على مدار السنوات الماضية في ظل التكنولوجيا؟»، ورد على ذلك السؤال قائلا: «من 5 سنوات ماضية ظهرت تكنولوجيا الـ(E-BOOK) والتي كان من المتوقع أن تلك الخاصية ستنهي الكتاب الورقي ولكن الواقع الحادث خالف كل التوقعات إذ لم يعد هناك اهتمام ووجود بالـE-BOOK».

القارئ دائمًا يفضل الكتاب الورقي

وأشار مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أنّ القارئ دائمًا يفضل الكتاب والورق في يده، إذ إنّه لا يؤثر على العين كما أنها متعة بالنسبة له، فلذلك من المستحيل أن تؤثر الأزمة المالية الخاصة في الورق ومستلزمات الطباعة على وجود الكتاب الورقي وتلاشيها، متابعًا بأنّ التكنولوجيا لم تحل محل الكتاب الورقي، فعلى سبيل المثال خاصية الكتب المسموعة التي ظهرت غير مؤثرة.