مدير «معرض الكتاب» يكشف تفاصيل دورته الـ 54 وآخر التطورات

كشف إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تفاصيل الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إن المعرض متاح ومفتوح أمام الجمهور من اليوم، إذ أن مواعيد العمل تمتد من 10 صباحا حتى 8 مساءً ماعدا يومي الخميس والجمعة فقط يُغلق المعرض في الـ 9 مساءً.

مشاركات دولية جديدة لمعرض الكتاب

وأضاف «بيومي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية هبة ماهر، عبر فضائية «dmc»، أننا نعمل على تطوير وتحديث معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات من الدولة إلى جانب دول عديدة تشارك هذا العام لأول مرة منذ إقامة المعرض مثل دولتي المجر والدومينيكان فضلًا عن المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية، وهذا يؤكد اقتناعهم بأهمية انعقاد المعرض.

المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض

وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المعرض 54 دولة، بينها 3 دول مع جهات عربية ومصرية متنوعة انضموا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة هذا العام، متابعا أن المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، مستطردًا أن المعرض الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والثاني على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وأوضح أن مشاركة الدول ومؤسسات الدولة المختلفة في معرض الكتاب تأتي ف إطار الورش الثقافية والأنشطة والأجنحة المتواجدة في قاعة العرض الرسمية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور على دور المجلس القومي للمرأة وما تقدمه إلى جانب دور هيئة الرقابة المالية وشرح فكرة الشمول المالي له.