«معرض الكتاب»: يتم تطويع التكنولوجيا لخدمة المعرض على أرض الواقع

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه تم عرض فكرة تجهيز تقنية الميتافيرس في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل على رئيس الوزراء خلال الافتتاح، والتي تمكن الزائر من متابعة المعرض والدخول على كل دور النشر ولمس الكتب بيده وتصفحه عن طريق «الويب سايت» أثناء تواجده بالمنزل، وهذا ما يُعرف بـ«تطويع التكنولوجيا المفيد».

تطويع التكنولوجيا المفيد

وأضاف «بيومي»، خلال حواره عبر فضائية ««dmc، أن التكنولوجيا وخاصة تقنية الميتافيرس تجبر القارئ على التوجه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد أن شاهده من خلال الموقع الإلكتروني وتصفح كُتبه، موضحًا أن الكتب غير متاحة كاملة على «الويب سايت»، وإنما جزء منها، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطويع التكنولوجيا لخدمة المعرض على أرض الواقع.

اختيار شخصيات المعرض

وأشار مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى أن نظارات الـ VR في جناح الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعرض قصص الكاتب كامل كيلاني، موضحًا أن تلك النظارات تمكن الأطفال من معايشة كل أجواء القصة، مضيفًا أنه تم اختيار فيلسوف البسطاء صلاح شاهين ورائد أدب الطفل كامل كيلاني كشخصيات المعرض، وذلك الاختيار يتم من خلال اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأوضح «بيومي»، أن صلاح شاهين هو أول شاعر عامية يتم اختياره ضمن شخصيات المعرض، موضحًا أنه لا يعتبر شاعر فقط، إذ أن إنتاجه الفكري كبير من شاعر لرسوم كاريكاتيرية، فهو فنان شامل وحالة فريدة من نوعها.