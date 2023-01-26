أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 97» بـ7 آلاف جنيه

ارتفعت أسعار القطن اليوم بالمحافظات، وفقا لعمليات التداول في المزادات العلنية بالوجهين البحري والقبلي، إذ وصل قنطار صنف جيزة 97 إلى 7 آلاف جنيه، وجيزة 96 إلى 8550 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وقال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاعًا كبيرًا، الأمر الذي يصب في مصلحة المزارعين خلال عمليات التوريد المحصول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- صعد سعر قنطار القطن جيزة 96 لليوم الثاني على التوالي 8550 جنيهاً.

- ارتفع سعر قنطار القطن جيزة 97 ليبدأ من 6250 حتى 7000 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 يبدأ من 6400 حتى 6900 جنيه.

- تراوح سعر قنطار القطن جيزة 92 من 6300 حتى 6400 جنيه.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 من 6250 حتى 6800 جنيه.

حجم توريد القطن بالمحافظات

وأوضح «أبو اليزيد»أن ما تم توريده حتى الآن داخل شون القطن بالمحافظات بلغ مليون و857 ألف قنطار قطن طويل التيلة.