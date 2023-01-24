أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. «جيزة 96» يقفز 200 جنيه

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز قنطار صنف جيزة 96 لليوم الثاني على التوالي بقيمة 200 جنيه بعدما سجل أمس 8250 جنيهاً واليوم 8450 جنيهاً، وجيزة 92 من 6200 جنيه إلى 6350 جنيهاً، وفقاً لعمليات التداول من خلال المزادات العلنية التي أجريت في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات حققت ارتفاعا جيد يعود بالنفع على المزارعين عبر عمليات توريد القطن بالمزادات العلنية، مشيرا إلى أن أسعار قنطار القطن اليوم الثلاثاء سجلت التالي:

- قفز سعر قنطار القطن جيزة 96 لليوم الثاني على التوالي إلى 8 آلاف و450 جنيهاً.

- قفز سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6100 حتى 6800 جنيه.

- تراوح سعر قنطار القطن جيزة 94 من 6350 حتى 6950 جنيهاً.

- يتراوح سعر قنطار القطن جيزة 92 من 6200 حتى 6350 جنيهاً.

- يبدأ سعر قنطار القطن جيزة 86 من 6200 حتى 6750 جنيهاً.

إقبال الشركات العالمية على القطن المصري

وأشار «أبو اليزيد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات تشهد ارتفاعا كبيرا منذ تعاملات هذا الأسبوع، لكثرة طلب الشركات العالمية على شراء القطن المصري، والذي يتربع على عرش سوق تداول القطن طويل التيلة وفائق الطول كرقم واحد بلا منافس.